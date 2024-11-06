Уфу завалило снегом: куда звонить по поводу уборки

Из-за снега Уфа с самого утра встала в пробках. Мэрия сообщает, что городские коммунальные и жилищные службы убирают территории в круглосуточном режиме.

«Основное внимание уделено расчистке улично-дорожной сети, вначале – главным магистралям, а затем второстепенным дорогам. Ведется обработка противогололедными материалами мостов и путепроводов, сложных участков дорог – за сутки использовано 246 тонн.

Так, в ночь на шестое ноября и в дневную смены на уборке улиц Уфы всего задействованы 306 единиц коммунальной техники и 302 сотрудника. На дворовых территориях работает 91 единица техники и 842 дворника», – говорится в сообщении.

Оставить заявку на уборку снега можно на интерактивной карте «Уфа снежная». Также действует Ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277-09-11.

По поводу расчистки снега, если дом и территорию двора обслуживает УЖХ района:

– УЖХ Демского района: +7 (347) 281-22-30;

– УЖХ Калининского района: +7 (347) 238-65-11;

– УК Ленинского района: +7 (347) 286-51-74;

– УЖХ Октябрьского района: +7 (347) 235-66-95, +7 (347) 292-73-00 (многоканальный);

– УЖХ Орджоникидзевского района: +7 (347) 286-00-90;

– УЖХ Советского района: +7 (347) 200-23-36, +7 (347) 225-02-40 (многоканальный);

– Диспетчерская Управления жилищного хозяйства Уфы: +7 (347) 235-48-00, +7 (347) 235-95-35.

По уборке и содержанию дорог, мостов и путепроводов:

– Управление коммунального хозяйства и благоустройства: +7 (347) 251-38-11.