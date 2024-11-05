В Башкортостане похолодает до -14°

По данным Башгидромета, в четверг, седьмого ноября, температура воздуха ночью составит -4°, -9°, при прояснениях до -14°, днем -2°, -7°.

Все ближайшие дни в большинстве районов республики будет идти снег, в некоторых образуется гололед, ветер обещают умеренный.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе будет много осадков, температура не поднимется выше +4° и не опустится ниже -6° ночью.