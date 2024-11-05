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В Башкортостане руководство сельхозкооператива будут судить за мошенничество

Прокуратура Бижбулякского района провела проверку реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В июне 2023 года один из сельскохозяйственных кооперативов подал в министерство сельского хозяйства Башкортостана заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части понесенных затрат.

В ходе проверки выяснилось, что в ведомство представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходах на приобретение 60 голов скота на шесть млн рублей и передаче животных членам кооператива. На их основании компании субсидировали три млн рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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