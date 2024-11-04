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Зима уже тут: погода в Уфе 5-8 ноября

До сих пор осень исключительно баловала уфимцев сухой и солнечной погодой, но ноябрь, похоже, решил сразу напомнить о приближении морозов. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой сокращенной рабочей неделе солнца не будет совсем, зато снега – хоть отбавляй.

Вторник, 5 ноября: до +1°, облачно, дождь со снегом, в ночь на среду – -3°, снег.

Среда, 6 ноября: до -1°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на четверг – -8°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 7 ноября: до -3°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на пятницу – -8°, небольшой кратковременный снег.

Пятница, 8 ноября: до +1°, облачно, временами небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -1°, временами небольшой дождь со снегом.

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