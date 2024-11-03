18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе построят центр обслуживания автомобилей за 140 млн рублей

Новая многофункциональная площадка по обслуживанию автомобилей расположится в Демском районе.

Рендер опубликовал Алексей Гусев

Рендер опубликовал Алексей Гусев

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Найти ее можно будет на участке площадью 7 540 кв. м на улице Новороссийская, вдоль Миловского шоссе по направлению в Затон.

Центр будет состоять из современной автомойки и комплекса по ремонту автомобилей.

Завершат строительство объекта в 2026 году, компания «РентаУфа» инвестирует в проект 140 млн рублей. Будут созданы 24 рабочих места.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: