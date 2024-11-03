В Уфе построят центр обслуживания автомобилей за 140 млн рублей

Новая многофункциональная площадка по обслуживанию автомобилей расположится в Демском районе.
Рендер опубликовал Алексей Гусев
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра торговли и услуг республики Алексей Гусев.
Найти ее можно будет на участке площадью 7 540 кв. м на улице Новороссийская, вдоль Миловского шоссе по направлению в Затон.
Центр будет состоять из современной автомойки и комплекса по ремонту автомобилей.
Завершат строительство объекта в 2026 году, компания «РентаУфа» инвестирует в проект 140 млн рублей. Будут созданы 24 рабочих места.
Комментарии (0)