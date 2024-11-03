Роспотребнадзор помог жителю Башкортостана выиграть суд против Wildberries

Житель региона приобрел на маркетплейсе фарфоровые тарелки, но остался недоволен их качеством и попытался вернуть, однако наткнулся на отказ.

Рассмотрев обращение, Управление подало иск к ООО «Вайлдберриз» и продавцу ООО «Виан» в защиту прав потребителя.

Мировым судьей судебного участка №1 по Советскому району вынесено решение в пользу потребителя о расторжении договора купли-продажи, возврате 3763 рублей, компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей, а также о наложении штрафа в размере 2381,5 рублей.

В Роспотребнадзоре напоминают о том, что потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи – в течение семи дней.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему деньги, уплаченные по договору, за исключением расходов продавца на доставку, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.