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Новый сорт помело назван в честь Уфы

Особый вид помпельмуса в течение нескольких лет выводила команда уфимского лимонария.

Сегодня, третьего ноября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях показал результаты работы ботаников.

«Официально ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений" зарегистрирован новый сорт этого цитруса - "Уфимский". Получили подтверждение о регистрации сорта на допуск селекционного достижения к использованию. Отличный подарок к 450-летию Уфы.

Это результат многолетнего труда замечательного коллектива. Поздравляю и желаю новых достижений!

Кроме лимонов, из рода Цитрус здесь выращиваются также апельсины, мандарины, цитроны, бигарадия, грейпфрут, лайм. Обязательно рекомендую посетить и увидеть все своими глазами», – написал мэр.

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