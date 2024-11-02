Под Уфой строят логистический комплекс за 9,3 млрд рублей

Один их таких проектов – строительство к концу 2025 года в Чишминском районе складского распределительного центра.

Инвестор планирует вложить 9,3 млрд рублей в создание современного логистического комплекса площадью 187 тыс. кв. м. В рамках проекта строители уже подготовили фундамент будущего здания и приступили к установке железобетонных колонн каркаса.

Новый склад позволит разместить на своей площадке большое количество арендаторов, которые потенциально могут создать до четырех тыс. рабочих мест. Оператором распределительного центра станет компания «СберЛогистика». Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.