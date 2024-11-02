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Средняя зарплата в Башкортостане увеличится до 85 тыс. рублей к 2027 году

Правительство Башкортостана представило депутатам парламента прогноз социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы.

Согласно отчету, в этот период:

– показатель ВРП (валовый региональный продукт) вырастет более чем на 11%, превысив среднероссийские ожидания на 3,5%;

– динамика инвестиций закладывается с опережающими рост ВРП темпами и выходом к 2027 году до 950 млрд рублей (по итогам 2024 года – 712 млрд рублей);

– к 2027 году размер средней зарплаты в регионе увеличится до 85 тыс. рублей (по итогам 2024 года – 68 тыс. рублей).

Увеличение ВРП прогнозируется за счет развития различных сфер экономики, в числе которых промышленность и сельское хозяйство.

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