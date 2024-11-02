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Мэрия Уфы отдала под разработку еще один участок около Кашкадана

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью мэра Ратмира Мавлиева о разработке проекта планировки и проекта межевания территории в Октябрьском районе.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Речь идет о территории, ограниченной улицами Новоженова, Маршала Жукова, Ватутина, Сипайловская и Самаркандская, то есть неподалеку от озера Кашкадан.

Сейчас в этой зоне расположено множество жилых и нежилых строений, часть из них снесут.

От составителей проекта требуется «предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений», «определить объемы сноса строений, сооружений, зеленых насаждений», предусмотреть размещение велодорожек и зарядных станций для электромобилей, учесть защитные и охранные зоны объектов культурного наследия.

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