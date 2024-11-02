Стало известно, изменится ли время продажи алкоголя в Башкортостане

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, отвечая на поступившие вопросы СМИ, заявил, что опыт Вологодской области будет изучаться, но введение столь жестких ограничений в Башкортостане не планируется.

«Мы идем по пути осторожных, точечных ограничений. В магазинах не продается алкоголь в День знаний, День молодежи, в день проведения сабантуя и празднования "Последнего звонка".

Сокращено время продажи спиртного в новогодние каникулы – и только в те дни, в которые по опыту прошлых лет происходило больше всего правонарушений на почве злоупотребления алкоголем. На сегодняшний день мы не видим необходимости в дополнительных ограничениях», – сказал Константин Толкачев.