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Стало известно, изменится ли время продажи алкоголя в Башкортостане

В последние дни большой резонанс вызвало решение Вологодской области по сокращению розничной продажи алкогольной продукции до двух часов в сутки в будние дни.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев, отвечая на поступившие вопросы СМИ, заявил, что опыт Вологодской области будет изучаться, но введение столь жестких ограничений в Башкортостане не планируется.

«Мы идем по пути осторожных, точечных ограничений. В магазинах не продается алкоголь в День знаний, День молодежи, в день проведения сабантуя и празднования "Последнего звонка".

Сокращено время продажи спиртного в новогодние каникулы – и только в те дни, в которые по опыту прошлых лет происходило больше всего правонарушений на почве злоупотребления алкоголем. На сегодняшний день мы не видим необходимости в дополнительных ограничениях», – сказал Константин Толкачев.

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