В Уфе построят Центр ислама

Среди прочих вопросов на совещании обсудили благоустройство квартала на пересечении улиц Тукаева и Расулева с размещением там Центра ислама.

На сегодняшний день все девять домов на этой территории, подлежащих расселению, ужен расселены, три снесены, четыре подлежат сносу. В качестве решений по тротуарам предложено рассмотреть покрытие уклона эко-брусчаткой и террасирование.

Особое внимание уделят сохранению исторического вида этой территории: там находится объект культурного наследия – дом Тевкелевых. Рядом также расположены ОКН и значимые объекты исторической среды.

«Обращаясь к истории, необходимо отметить, что по указанию Екатерины II в Уфе 22 сентября 1788 года учреждено Оренбургское магометанское духовное собрание во главе с муфтием, которое разместилось в Уфе, что может свидетельствовать о том, что центром общероссийской духовной организации мусульман послужил именно город Уфа», – сказал Руслан Хайруллин.