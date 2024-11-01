Цены на овощи в Башкортостане вернулись к росту, дорожают яйца и сливочное масло

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: свекла (10,05%), помидоры (5,51%), огурцы (3,09%), капуста (2,39%), лук (1,23%), картофель (0,81%).

Также поднялись цены на яйца (2,55%), сливочное масло (2,28%), яблоки (1,84%) и молоко (1,59%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи соль (1,99%), макароны (1,95%), морковь (1,62%) и сухие молочные смеси для детского питания (1,49%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.