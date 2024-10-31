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Три беспилотника атаковали предприятия в Уфе

Сегодня, 31 октября, промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке украинских беспилотников.

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне.

Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем», – написал глава региона.

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