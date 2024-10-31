18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

После рекордно дождливого лета первая половина осени в Башкортостане была на удивление солнечной и благоприятной. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в ноябре.

«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается -1°, -4°, что около нормы (норма – -4,4°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (30-50мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу, в Уфе в обозримом будущем осадки в виде дождя, снега или того и другого одновременно будут каждый день, солнца не обещают.

Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше +7° днем и не опустится ниже -4° ночью.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: