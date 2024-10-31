Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

После рекордно дождливого лета первая половина осени в Башкортостане была на удивление солнечной и благоприятной. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в ноябре.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается -1°, -4°, что около нормы (норма – -4,4°).
Месячное количество осадков предполагается около нормы (30-50мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу, в Уфе в обозримом будущем осадки в виде дождя, снега или того и другого одновременно будут каждый день, солнца не обещают.
Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше +7° днем и не опустится ниже -4° ночью.
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