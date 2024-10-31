В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на 28 октября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,50 рубля за литр (+0,09 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,58 рубля за литр (+0,09 рубля);

– АИ-95 – 56,75 рубля за литр (+0,09 рубля);

– АИ-98 и выше – 79,79 рубля за литр (+0,11 рубля);

– дизельное топливо – 64,29 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,19 рубля за литр) и по России (59,08 рубля за литр).