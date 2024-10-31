18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На трех популярных автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

Еще два частных перевозчика проинформировали администрацию города о том, что намерены повысить стоимость билетов на проезд в своих автобусах.

Повышение коснется маршрутов №218, №221 и №225, стоимость проезда на каждом из них за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей.

№218 («Микрорайон Дема (Ул. Гилева) – Больница №18») – с 22 ноября;

№221 («Микрорайон Шакша – Колхозный рынок») и №225 («Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ "Планета"») – с 23 ноября.

Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связывают с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: