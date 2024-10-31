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В Уфе разукрасили скульптуры около кинотеатра «Родина»

Скульптуры на площадке возле одного из старейших уфимских кинотеатров появились в этом году к юбилею города. Изначально они были белого цвета.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 31 октября, рассказал о том, что по предложению городских художников было принято решение сделать скульптуры цветными.

«Недавно ко мне обратились уфимские художники с предложением разрисовать скульптуры, которые мы установили возле кинотеатра "Родина".

Считаю, что молодежь надо поддерживать. Поэтому помогли организовать творческий процесс. По-моему, получается ярко и современно. Молодцы! Вместе делаем наш город лучше!» – подписал Мавлиев это видео в соцсетях.

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