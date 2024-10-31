В Башкортостане МРОТ повысится до 25 806 рублей в месяц

Традиционную индексацию проведут первого января 2025 года.

Федеральный МРОТ повысится до 22 440 рублей в месяц. С учетом районного коэффициента в 15%, установленного в Башкортостане, для жителей республики МРОТ составит 25 806 рублей (до вычета НДФЛ).

Минимальный размер оплаты труда – это минимум, который работодатель обязан выплачивать работнику в месяц при отработке нормы.

При этом для некоторых работодателей (кроме бюджетных организаций и НКО) установлен региональный повышающий коэффициент в размере 5,7% от МРОТ, то есть минимальная зарплата в 2025 году составит 27 276 рублей (в текущем году – 23 390 рублей) до вычета НДФЛ.