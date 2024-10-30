Башкортостан вошел в топ-15 наиболее технологически развитых регионов России

Первую тройку, как и годом ранее, составляют Москва (81,15 балла), Санкт-Петербург (70,99) и Татарстан (69,44).

На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года.

Башкортостан с 52,48 балла занимает в топе 12 строчку – за год позиция также не изменилась.

Ближайший конкурент – Тюменская область, получившая по итогам 2023 года 53,82 балла и сместившаяся с седьмой на 11 позицию.