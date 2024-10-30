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В Башкортостане увеличилось количество люксовых автомобилей

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza опираясь на данные ФНС подсчитали количество премиальных автомобилей дороже 10 млн рублей в регионах России за прошлый год.

Авторы исследования констатируют: несмотря на все санкции, за 2023 год в России количество премиальных автомобилей выросло почти на четверть до 24,2 тыс. штук.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (9767 автомобилей), Санкт-Петербурга (2139), Московской области (1898), Краснодарского края (1083) и Свердловской области (690).

В Башкортостане таковых в прошлом году насчитывалось 262, что на 26% (54 штуки) больше, чем годом ранее.

По ПФО наибольшее количество элитных авто зарегистрировано в Татарстане (565), Самарской (297) и Нижегородской (269) областях.

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