В Башкортостане увеличилось количество люксовых автомобилей

Авторы исследования констатируют: несмотря на все санкции, за 2023 год в России количество премиальных автомобилей выросло почти на четверть до 24,2 тыс. штук.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (9767 автомобилей), Санкт-Петербурга (2139), Московской области (1898), Краснодарского края (1083) и Свердловской области (690).

В Башкортостане таковых в прошлом году насчитывалось 262, что на 26% (54 штуки) больше, чем годом ранее.

По ПФО наибольшее количество элитных авто зарегистрировано в Татарстане (565), Самарской (297) и Нижегородской (269) областях.