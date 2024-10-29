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Парламент Башкортостана внес в Госдуму законопроект о штрафах за курение в школах

Госсобрание республики пытается внести поправки в статью 6.24 КоАП РФ, подразумевающую наказание за курение на отдельных территориях. К ним относятся территории и помещения образовательных организаций.

Сегодня за курение на территории школы можно получить штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Парламент Башкортостана предлагает отнести территории и помещения школ и детсадов ко второй части этой статьи, которая запрещает курение на детских площадках. Это позволит увеличить размер штрафа до 2-3 тыс. рублей, в том числе для школьников, достигших 16 лет.

Поправки призваны «сократить масштабы курения среди школьников».

Сегодня, 29 октября, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что законопроект был внесен в Госдуму.

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