Башкортостан зарегистрировал еще 2 промышленных кластера

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров сегодня, 29 октября, сообщил о том, что сразу два промышленных кластера региона вошли в реестр Минпромторга России: нефтехимический и кластер средств реабилитации.

Они стали 15-м и 16-м по счету в республике, Башкортостан сегодня лидирует по количеству созданных и поддерживаемых кластеров среди всех субъектов РФ.

Нефтехимический кластер Республики Башкортостан объединяет пять предприятий: ООО «Пром-инжиниринг», ООО «Юрал Минералс», ООО «Трэм-сервис», ООО «РТП НПФ», ООО «Эластпром».

Кластер средств реабилитации – межрегиональный: наряду с Башкортостаном в состав также вошло предприятие из Тульской области. Основным направлением кластера является разработка уникальных противопролежневых матрасов для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.