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Башкортостан зарегистрировал еще 2 промышленных кластера

Основная цель объединения промышленных организаций в кластеры – создание конкурентоспособной кооперации участников, способной полностью вытеснить импортные товары с российского рынка.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров сегодня, 29 октября, сообщил о том, что сразу два промышленных кластера региона вошли в реестр Минпромторга России: нефтехимический и кластер средств реабилитации.

Они стали 15-м и 16-м по счету в республике, Башкортостан сегодня лидирует по количеству созданных и поддерживаемых кластеров среди всех субъектов РФ.

Нефтехимический кластер Республики Башкортостан объединяет пять предприятий: ООО «Пром-инжиниринг», ООО «Юрал Минералс», ООО «Трэм-сервис», ООО «РТП НПФ», ООО «Эластпром».

Кластер средств реабилитации – межрегиональный: наряду с Башкортостаном в состав также вошло предприятие из Тульской области. Основным направлением кластера является разработка уникальных противопролежневых матрасов для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

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