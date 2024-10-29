Центр Уфы и Дему соединят велопешеходной тропой

Мэрия Уфы планирует продлить сеть веломаршрутов до отдаленных районов, куда сейчас можно безопасно добраться только на транспорте.
Фото: Ратмир Мавлиев
Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
«Дема – район, не имеющий безопасной пешеходной связи с "материком". Есть только автомобильная трасса, по которой вынужденно и передвигались пешеходы. Считаю, что эту несправедливость нужно устранить, и как можно скорее.
Поэтому начинаем проектирование велопешеходной дорожки между центральной частью города и Демским районом. Предварительно проложили максимально удобный маршрут. Спокойный, по лесу. Приступаем к очистке прилегающей территории от мусора, валежника, порослей. В следующем году начнем непосредственно реализацию проекта», – написал мэр.
Комментарии (0)