18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Центр Уфы и Дему соединят велопешеходной тропой

Мэрия Уфы планирует продлить сеть веломаршрутов до отдаленных районов, куда сейчас можно безопасно добраться только на транспорте.

Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Дема – район, не имеющий безопасной пешеходной связи с "материком". Есть только автомобильная трасса, по которой вынужденно и передвигались пешеходы. Считаю, что эту несправедливость нужно устранить, и как можно скорее.

Поэтому начинаем проектирование велопешеходной дорожки между центральной частью города и Демским районом. Предварительно проложили максимально удобный маршрут. Спокойный, по лесу. Приступаем к очистке прилегающей территории от мусора, валежника, порослей. В следующем году начнем непосредственно реализацию проекта», – написал мэр.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: