Кадровые перестановки в правительстве Башкортостана

Указом исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначен Рустем Газизов.

41-летний Газизов в 2021-2024 годах был мэром Стерлитамака и первым заместителем мэра по развитию промышленного комплекса. До этого – заместителем главы администрации Уфы.

Оканчивал он УГАТУ и прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ, работал также педагогом, сортировщиком, техником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.