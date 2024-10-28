18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Кадровые перестановки в правительстве Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 28 октября, на оперативном совещании анонсировал кадровые перестановки в правительстве региона и подписал соответствующий указ.

glavarb.ru

glavarb.ru

Указом исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначен Рустем Газизов.

41-летний Газизов в 2021-2024 годах был мэром Стерлитамака и первым заместителем мэра по развитию промышленного комплекса. До этого – заместителем главы администрации Уфы.

Оканчивал он УГАТУ и прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ, работал также педагогом, сортировщиком, техником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: