В Башкортостане изменился порядок продажи госимущества

Поправками устанавливается новый способ приватизации – продажа по минимально допустимой цене. Продавать госимущество таким образом можно будет в случае, если не состоялась его продажа посредством публичного предложения.

Раньше действовала другая схема: если аукцион не состоялся, имущество должно выставляться на продажу без объявления цены. Это открывает возможности для злоупотреблений: участники торгов могут указать в конверте какую угодно сумму, и по закону имущество должно быть продано по цене наибольшего предложения, пусть даже это будет условно десять рублей.

Поправками установили порог, ниже которого опускать цену имущества будет нельзя. Кроме того, теперь претендент должен будет внести невозвратный задаток в размере 1% от первоначального предложения, чтобы получить доступ к торгам. Если он откажется от сделки – будет оштрафован.