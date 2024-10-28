В Башкортостане ввели новые штрафы до 500 тысяч рублей

До 500 тыс. рублей будут штрафовать за неисполнение решений главы Башкортостана как руководителя оперативного штаба (в целях защиты населений и территорий от ЧС и удовлетворения потребностей ВС).

На сегодняшний день в регионе введен режим базовой готовности: он расширяет возможности глав регионов для принятия оперативных решений в части защиты населения и важной инфраструктуры, а также обеспечения войск.

Сразу после введения режима в республике создали оперативный штаб: в него вошли руководители силовых структур, министерств, ведомств, экстренных служб и организаций Башкортостана. Совместно они будут решать вопросы безопасности республики.