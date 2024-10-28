В Башкортостане ввели новые штрафы до 500 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на прошлом пленарном заседании был принят законопроект, устанавливающий новые штрафы.
Фото опубликовал Радий Хабиров
До 500 тыс. рублей будут штрафовать за неисполнение решений главы Башкортостана как руководителя оперативного штаба (в целях защиты населений и территорий от ЧС и удовлетворения потребностей ВС).
На сегодняшний день в регионе введен режим базовой готовности: он расширяет возможности глав регионов для принятия оперативных решений в части защиты населения и важной инфраструктуры, а также обеспечения войск.
Сразу после введения режима в республике создали оперативный штаб: в него вошли руководители силовых структур, министерств, ведомств, экстренных служб и организаций Башкортостана. Совместно они будут решать вопросы безопасности республики.
Комментарии (0)