В Башкортостане началась шестидневная рабочая неделя

Эта рабочая неделя – шестидневная: суббота, второе ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Так получилось из-за того, что в этом году выходной со второго ноября переносили на вторник, 30 апреля, чтобы сделать непрерывным период выходных с 28 апреля по первое мая 2024 года.

Далее жителей республики ждут два выходных дня подряд, так как четвертого ноября отмечают День народного единства.