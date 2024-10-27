18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Холод и дожди: погода в Уфе 28 октября – 2 ноября

Октябрь подходит к концу и в целом он, как и первый месяц осени, был для жителей Уфы очень комфортным. Посмотрим, что погода припасла для нас на следующую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнечным будет только вторник, зато обещают много осадков.

Понедельник, 28 октября: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -2°, небольшой снег.

Вторник, 29 октября: до +4°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -2°, без осадков.

Среда, 30 октября: до +5°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – -1°, временами небольшой дождь со снегом.

Четверг, 31 октября: до +6°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +2°, дождь со снегом.

Пятница, 1 ноября: до +7°, облачно, дождь, в ночь на субботу – -1°, кратковременный снег.

Суббота, 2 ноября: до +8°, облачно, дождь.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: