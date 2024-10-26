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УФАС выявило нарушения в закупках Фонда пенсионного и социального страхования на 107 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобы на закупки отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд провел шесть аналогичных закупок технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения), общая стоимость контрактов составила более 107 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалоб выявлено, что заказчик по всем закупкам установил ограничение на допуск иностранных товаров. Однако заявки участников закупок, которые содержали неполный пакет документов о соответствии данному ограничению, не были отклонены.

Такие действия заказчика противоречат закону о контрактной системе. УФАС предписало Социальному фонду отменить результаты закупок и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Также будут возбуждены административные дела.

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