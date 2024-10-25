В Башкортостане начали расти цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожал картофель (2,95%).

Умеренно поднялись цены на лук (1,83%), детские мясные консервы (1,83%), маргарин (1,76%), вермишель (1,63%) и сыры (1,09%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: морковь (5,18%), огурцы (4,49%), свекла (3,31) и капуста (1,77%).

Также снизились цены на вареную колбасу (1,47%), яблоки (1,44%), соль (1,38%) и детские фруктовые консервы (1,15%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.