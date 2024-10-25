Башкортостану требуется 14,1 млрд рублей на улучшение водоснабжения

Выступая в парламенте, исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова сообщила о том, что в ближайшие годы на обновление систем водоснабжения региону требуется порядка 14,1 млрд рублей.

На эти деньги модернизируют 82 объекта – все они уже внесены в пул, составленный МинЖКХ. Сейчас готовят по ним документы для участия в новых федеральных проектах.

Параллельно с 2023 года в регионе действует своя программа модернизации коммунальной инфраструктуры: ремонтируют 21 объект, на эти цели выделено 1,5 млрд рублей.

Идет подготовка ко второму этапу этой программы, на который республика запросит у федерального центра финансирование на 4,8 млрд рублей на три года.