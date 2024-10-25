18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, что будет с магазинами «Ашан» в Уфе

Ранее в сети появилась информация о том, что французская сеть гипермаркетов Auchan решила уйти из России. Об этом сообщил французский журнал La Lettre.

Фото: Andrey Karpachevskiy

Фото: Andrey Karpachevskiy

По информации издания, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес, переговоры близятся к завершению. Параллельно сворачивается деятельность в Венгрии.

Источник «Коммерсанта» сообщил о том, что российские филиалы «Ашан» могут выкупить «Лента» или «Магнит». Якобы рассматриваются два варианта ухода с рынка РФ: передача местному менеджменту или продажа крупному конкуренту.

Во втором случае, скорее всего, магазины «Ашан» переведут под бренд покупателя.

Тем временем «Ведомостям» в пресс-службе компании «Ашан» заявили, что об уходе с российского рынка речи не идет.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: "Мы не комментируем слухи"», – цитирует издание представителя «Ашан».

В Уфе два гипермаркета сети «Ашан»: по адресам Рубежная, 14 и Минигали Губайдуллина, 6.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: