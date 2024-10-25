Стало известно, что будет с магазинами «Ашан» в Уфе

Ранее в сети появилась информация о том, что французская сеть гипермаркетов Auchan решила уйти из России. Об этом сообщил французский журнал La Lettre.
Фото: Andrey Karpachevskiy
По информации издания, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес, переговоры близятся к завершению. Параллельно сворачивается деятельность в Венгрии.
Источник «Коммерсанта» сообщил о том, что российские филиалы «Ашан» могут выкупить «Лента» или «Магнит». Якобы рассматриваются два варианта ухода с рынка РФ: передача местному менеджменту или продажа крупному конкуренту.
Во втором случае, скорее всего, магазины «Ашан» переведут под бренд покупателя.
Тем временем «Ведомостям» в пресс-службе компании «Ашан» заявили, что об уходе с российского рынка речи не идет.
«Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: "Мы не комментируем слухи"», – цитирует издание представителя «Ашан».
В Уфе два гипермаркета сети «Ашан»: по адресам Рубежная, 14 и Минигали Губайдуллина, 6.
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