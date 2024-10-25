Стало известно, что будет с магазинами «Ашан» в Уфе

По информации издания, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес, переговоры близятся к завершению. Параллельно сворачивается деятельность в Венгрии.

Источник «Коммерсанта» сообщил о том, что российские филиалы «Ашан» могут выкупить «Лента» или «Магнит». Якобы рассматриваются два варианта ухода с рынка РФ: передача местному менеджменту или продажа крупному конкуренту.

Во втором случае, скорее всего, магазины «Ашан» переведут под бренд покупателя.

Тем временем «Ведомостям» в пресс-службе компании «Ашан» заявили, что об уходе с российского рынка речи не идет.

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ был одинаковым: "Мы не комментируем слухи"», – цитирует издание представителя «Ашан».

В Уфе два гипермаркета сети «Ашан»: по адресам Рубежная, 14 и Минигали Губайдуллина, 6.