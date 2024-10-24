В Башкортостане увеличилось количество выявленных фальшивых купюр

Всего с начала года в банковской системе республики было обнаружено 46 поддельных рублевых купюр. Это чуть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (45).

Как обычно, две трети поддельных банкнот составляют пятитысячные купюры – 30 штук. Также среди выявленных фальшивок 12 тысячерублевых, три банкноты номиналом 500 рублей и одна 200-рублевая.

В среднем по России структура выявленных фальшивок такая же: на первом месте пятитысячные, на втором – тысячерублевые банкноты.

В целом ежегодно количество поддельных денег снижается. Центробанк связывает снижение уровня фальшивомонетничества в стране с тем, что растет количество и качество защитных признаков российских банкнот, подделывать купюры становится сложно и невыгодно.