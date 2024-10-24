136-й гуманитарный конвой отправился из Уфы в зону СВО

Его отправили сегодня, 24 октября, из Уфы. Как сообщает Радий Хабиров, в конвое – 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания, посылки от родственников.

Также передали в зону СВО очередную партию беспилотников республиканского производства и средства РЭБ.

«В формировании гумконвоев традиционно участвует весь Башкортостан – госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что все это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи», – написал глава региона.