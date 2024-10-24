В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 21 октября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,41 рубля за литр (+0,18 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,49 рубля за литр (+0,13 рубля);

– АИ-95 – 56,66 рубля за литр (+0,17 рубля);

– АИ-98 и выше – 79,59 рубля за литр (+0,45 рубля);

– дизельное топливо – 64,29 рубля за литр (+0,02 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,1 рубля за литр) и по России (58,97 рубля за литр).