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Рядом с музеем «Шульган-Таш» построят модульную гостиницу

Власти Башкортостана включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона проект строительства модульной гостиницы.

pravitelstvorb.ru

pravitelstvorb.ru

Ее построят рядом с историко-культурным музейным комплексом «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

Проект подразумевает строительство модульной гостиницы на 20 номеров и административного блока. Инициатор – компания «Архпроектнаследие», инвестор намерен вложить порядка 80 млн рублей. Работы планируют завершить в 2026 году.

Включение проектов в перечень приоритетных позволяет инвестору претендовать на ряд налоговых льгот, а также на возможность получения земельного участка в аренду без проведения торгов.

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