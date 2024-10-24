Рядом с музеем «Шульган-Таш» построят модульную гостиницу

Ее построят рядом с историко-культурным музейным комплексом «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

Проект подразумевает строительство модульной гостиницы на 20 номеров и административного блока. Инициатор – компания «Архпроектнаследие», инвестор намерен вложить порядка 80 млн рублей. Работы планируют завершить в 2026 году.

Включение проектов в перечень приоритетных позволяет инвестору претендовать на ряд налоговых льгот, а также на возможность получения земельного участка в аренду без проведения торгов.