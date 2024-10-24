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На одной из улиц в центре Уфы высадили молодые деревья

Крупномерные липы и тую высадили на улице Коммунистической после реконструкции тротуара.

Фотографии в соцсетях опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Высаживали в рамках акции «Зеленая Башкирия» – это ежегодное масштабное мероприятие. С 2019 года в рамках акции посадили уже 170 тысяч крупномеров, более 1,5 млн саженцев и кустов, сформировали более 800 новых тематических аллей.

В конце сентября в Башкортостане за один день высадили четыре тыс. деревьев-крупномеров и 15 637 саженцев и кустов. В акции участвовали 36 тыс. человек.

В частности, в Уфе появились новые аллеи и скверы: «Аллея Детства» в Демском районе, «Аллея гортензий» в Советском, «Аллея Просвещения» в Кировском и другие.

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