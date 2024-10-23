Как выглядит уфимская поликлиника, модернизированная по новой программе?

Фотографии сегодня, 23 октября, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Посмотрели ход работ в городской детской поликлинике №5. Муниципальное здание на улице Российской, 108/1 передали Минздраву РБ.

Завершаем капитальный ремонт, впереди закупка оборудования и мебели. Микрорайон развивающийся, поликлиника здесь будет востребованной. Получается ярко, уютно – цветовое оформление разрабатывал наш Центр городского дизайна. Организовали дополнительные парковочные места», – написал мэр.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Уфе стартовала в 2024 году и рассчитана на семь лет. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.

В этом году приводят в порядок пять зданий учреждений здравоохранения, задача – каждый год увеличивать количество объектов.