18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Как выглядит уфимская поликлиника, модернизированная по новой программе?

Первые результаты республиканской программы по модернизации учреждений здравоохранения в Уфе.

Фотографии сегодня, 23 октября, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Посмотрели ход работ в городской детской поликлинике №5. Муниципальное здание на улице Российской, 108/1 передали Минздраву РБ.

Завершаем капитальный ремонт, впереди закупка оборудования и мебели. Микрорайон развивающийся, поликлиника здесь будет востребованной. Получается ярко, уютно – цветовое оформление разрабатывал наш Центр городского дизайна. Организовали дополнительные парковочные места», – написал мэр.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Уфе стартовала в 2024 году и рассчитана на семь лет. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.

В этом году приводят в порядок пять зданий учреждений здравоохранения, задача – каждый год увеличивать количество объектов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: