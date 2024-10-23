Как выглядит уфимская поликлиника, модернизированная по новой программе?

Первые результаты республиканской программы по модернизации учреждений здравоохранения в Уфе.
Фотографии сегодня, 23 октября, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Посмотрели ход работ в городской детской поликлинике №5. Муниципальное здание на улице Российской, 108/1 передали Минздраву РБ.
Завершаем капитальный ремонт, впереди закупка оборудования и мебели. Микрорайон развивающийся, поликлиника здесь будет востребованной. Получается ярко, уютно – цветовое оформление разрабатывал наш Центр городского дизайна. Организовали дополнительные парковочные места», – написал мэр.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Уфе стартовала в 2024 году и рассчитана на семь лет. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.
В этом году приводят в порядок пять зданий учреждений здравоохранения, задача – каждый год увеличивать количество объектов.
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