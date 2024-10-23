Уфа претендует на звание «Столица Тотального диктанта – 2025»

Голосование уже началось и завершится в 23.59.59 по московскому времени 29 октября 2024 года.

Проголосовать можно на официальном сайте «Тотального диктанта» (нужна регистрация).

Лидер народного голосования пройдет в финал конкурса «Столица Тотального диктанта – 2025» автоматически, остальные города будут бороться за это право в полуфинале.

А победителя конкурса жюри определит по итогам очной защиты проектов 30 января 2025 года.