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В Башкортостане изменят порядок продажи госимущества

Депутаты Госсобрания планируют внести изменения в закон «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».

Поправками устанавливается новый способ приватизации – продажа по минимально допустимой цене. Продавать госимущество таким образом можно будет в случае, если не состоялась его продажа посредством публичного предложения.

«Сегодня действует другая схема: если аукцион не состоялся, имущество должно выставляться на продажу без объявления цены. Это открывает возможности для злоупотреблений: участники торгов могут указать в конверте какую угодно сумму, и по закону имущество должно быть продано по цене наибольшего предложения, пусть даже это будет условно десять рублей.

Сейчас госорганы вынуждены прилагать усилия, чтобы избежать применения этой процедуры и не допустить разбазаривания госимущества. Предложенные изменения устанавливают порог, ниже которого опускать цену имущества будет нельзя», – объяснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

После принятия поправок претендент должен будет внести невозвратный задаток в размере 1% от первоначального предложения, чтобы получить доступ к торгам. Если он откажется от сделки – будет оштрафован.

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