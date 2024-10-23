В Башкортостане начали строить крупнейшую в России плантацию облепихи

Растить будут облепиху, плантация станет крупнейшей в России. Бизнес-план предполагает строительство в Стерлибашевском районе теплицы площадью 4,4 га и разведение садов в открытом грунте на площади 759 га.

Инвесторы планируют не только выращивать ягоды, но и организовать их переработку на территории района. Продукция будет продаваться под брендом «Башкирская ягода».

Земельный участок в аренду до 2039 года компания получила без торгов. Плановая стоимость проекта – 913,4 млн рублей.

«Часть земель уже освоили – один облепиховый сад на площади 48 га заложили, приступили к высаживанию еще 20 тысяч саженцев на 10 га. 4,4 га уйдет под теплицу для садовой земляники.

Следующий шаг – организовать полный цикл хранения и переработки продукции. Инициатива интересна, и я рад, что наши предприниматели не боятся пробовать новое, необычное. Наша задача – им помогать, поддерживать», – рассказал глава региона.