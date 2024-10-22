Башкортостан занял 49 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения

Лидирующие места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО, жители которого могут позволить себе в месяц покупать 6,03 фиксированного набора товаров и услуг, а также Ненецкий (5,03) и Чукотский (4,29) АО.

Несмотря на высокие цены, зарплаты в этих регионах позволяют жителям не экономить.

Москва (3,7) заняла четвертую строчку, Санкт-Петербург (3,31) – седьмую.

Башкортостан едва попадает в топ-50 рейтинга, разместившись на 49 позиции: при среднедушевом доходе в 42,2 тыс. рублей жители республики могут позволить себе 2,11 набора в месяц. По сравнению со вторым кварталом прошлого года реальные доходы жителей увеличились на 7,4%.

Татарстан (3,11) замыкает топ-10, Челябинская область (2,27) расположилась на 38 строчке.