В некоторых жилых домах Уфы отопление включат на полную мощность

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться, поэтому батареи могут быть очень горячими.

Эта процедура проводится для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации.

В случае обнаружения утечек жителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

В Уфе испытания сегодня, 22 октября, пройдут в жилых домах по улицам:

– Кронштадской, Степана Кувыкина (от Менделеева до Рабкоров), Дуванский бульвар, Рабкоров (нечетная сторона), Менделеева (от Степана Кувыкина до Караидельской), Батырской, Авроры (от Менделеева до Рабкоров), Менделеева (от Обской до Сагита Агиша), Горбатова, Губайдуллина, Степана Злобина (от Губайдуллина до Обской), Баргузинской (от Губайдуллина до Обской), Сагита Агиша (от Менделеева до Степана Злобина), Бакалинской (четная сторона), Менделеева (от Бакалинской до Губайдуллина и от Менделеева до Степана Злобина), Степана Злобина (от Бакалинской до Губайдуллина), Губайдуллина (от Менделеева до Красноводской), Красноводской (от Бакалинской до Губайдуллина), Акназарова (от Степана Злобина до Менделеева), Обской (от Менделеева до Степана Злобина).

23 октября:

– Гафури (от Заки Валиди до Достоевского), Чернышевского (от Султанова до Цюрупы), Пушкина (от Гафури до Советской), Султанова (от Пушкина до Чернышевского), Красина (от Султанова до Гоголя), Аксакова (от Заки Валиди до Достоевского), Достоевского (от Гафури до Цюрупы), Ленина (от Достоевского до Заки Валиди), Заки Валиди (от Гафури до Гоголя), Гоголя (от Чернышевского до Тукаева), Тукаева (от Гоголя до Новомостовой), Кирова (от Карла Маркса до Цюрупы), Цюрупы (от Кирова до Коммунистической).

Испытания тепловых сетей кратковременным повышением температуры не приведет к повышению платы за отопление – все работы проводятся за счет предприятия.