С 23 октября в Уфе на месяц перекроют Шакшинский мост

В Уфе продолжается реконструкция моста у поселка Шакша. Из-за работ его периодически приходится перекрывать полностью.
Фото: администрация Уфы
С 20.00 завтрашнего дня, 23 октября, до 00.00 24 ноября 2024 года Шакшинский мост будет недоступен для всех видов транспорта в обоих направлениях.
В этот период строители будут соединять левую и правую части мостового сооружения в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы.
Варианты объезда: федеральная трасса М-5 «Урал» – Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и Восточный выезд (платно).
На время перекрытия изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, пустят дополнительные пригородные поезда, будет организован подвоз пассажиров к электричкам на станции Шакша автобусами №35к, №221, №225.
Это второй длительный плановый перерыв в работе моста, первый завершился в конце июля. Всего обещали три таких перекрытия за время реконструкции.
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