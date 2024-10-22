С 23 октября в Уфе на месяц перекроют Шакшинский мост

С 20.00 завтрашнего дня, 23 октября, до 00.00 24 ноября 2024 года Шакшинский мост будет недоступен для всех видов транспорта в обоих направлениях.

В этот период строители будут соединять левую и правую части мостового сооружения в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы.

Варианты объезда: федеральная трасса М-5 «Урал» – Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт и Восточный выезд (платно).

На время перекрытия изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, пустят дополнительные пригородные поезда, будет организован подвоз пассажиров к электричкам на станции Шакша автобусами №35к, №221, №225.

Это второй длительный плановый перерыв в работе моста, первый завершился в конце июля. Всего обещали три таких перекрытия за время реконструкции.