Стало известно, когда пустят фирменный поезд по новому маршруту Уфа – Москва – Уфа

Новый фирменный пассажирский поезд пустят по маршруту №49/50 Уфа – Москва – Уфа 15 декабря – об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Добраться от столицы Башкортостана до столицы России можно будет за сутки. Этот маршрут будет немного отличаться от того, который ходил раньше под номером 39/40 – охватит большее количество городов, в том числе Ульяновск и Рязань.

«В том, что это проект будет успешным, можно даже не сомневаться. Потому что с 2019 года пассажиропоток в Башкортостане ежегодно растет на 20 процентов. За 9 месяцев 2024 года он уже составил 4,71 млн человек, из них 3,9 млн воспользовались услугами пригородного железнодорожного сообщения. И это еще одно важное направление нашей совместной работы.

С 2019 года мы обновили 65 процентов всего подвижного состава пригородных поездов. Два современных "Финиста" уже курсируют по маршруту Уфа – Белорецк – Инзер. В 2026 году планируем продлить его до Магнитогорска, а в перспективе – до Сибая. В 2025 году ждем поступления еще четырех "Финистов", которые значительно улучшат комфорт пассажиров», – сообщил глава региона.