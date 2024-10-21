В Башкортостане резко снизилась заболеваемость коронавирусом

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 21 октября было зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом, и суточный прирост снижается уже две недели подряд.

Для сравнения, в начале октября регистрировали более 230 случаев заболевания ежедневно, в начале текущего года прирост превышал 600 пациентов в сутки.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 165 коек, 15,4% коечного фонда свободно.