Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Всего с января по сентябрь в целом по РФ произошло 96 389 дорожно-транспортных происшествий – это на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (6559), следом идут Краснодарский край (4492) и Нижегородская область (3375).

Башкортостан (2157) в этом антирейтинге замыкает топ-10, однако есть положительная тенденция: по сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий на дорогах уменьшилось на 19,8%.

Также улучшилась статистика по ДТП с водителями в состоянии опьянения (214, -32,7%) – в этом антирейтинге регион делит со Свердловской областью седьмую строчку.