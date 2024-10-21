Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило статистику ГИБДД по ДТП, произошедшим в первые девять месяцев 2024 года, и составило антирейтинг регионов.
Всего с января по сентябрь в целом по РФ произошло 96 389 дорожно-транспортных происшествий – это на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Топ субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий, возглавила Москва (6559), следом идут Краснодарский край (4492) и Нижегородская область (3375).
Башкортостан (2157) в этом антирейтинге замыкает топ-10, однако есть положительная тенденция: по сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий на дорогах уменьшилось на 19,8%.
Также улучшилась статистика по ДТП с водителями в состоянии опьянения (214, -32,7%) – в этом антирейтинге регион делит со Свердловской областью седьмую строчку.
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