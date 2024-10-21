В Уфе из-за работ частично перекрыли Комсомольскую

До 27 октября 2024 года частично перекрыли участок дороги от дома Акназарова, 21 до дома Менделеева, 145.

Это ограничение связано со строительством сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации.

Также для устройства сети хозяйственно-питьевого водопровода до восьмого ноября будет перекрыта 1/6 проезжей части по Комсомольской на участке возле строящегося объекта по улице Комсомольской, 152.