Прокуратура обязала мэрию Уфы расселить аварийный дом

В декабре 2019 года межведомственной комиссией был признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный на улице Черниковской.

Расселить его должны были до апреля 2024 года, однако, как выяснилось в ходе проверки, этого не произошло.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации «принять меры по расселению жителей аварийного многоквартирного дома».

Сегодня, 21 октября, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что суд встал на сторону надзорного ведомства.