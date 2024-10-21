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Прокуратура обязала мэрию Уфы расселить аварийный дом

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения жилищного законодательства.

В декабре 2019 года межведомственной комиссией был признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный на улице Черниковской.

Расселить его должны были до апреля 2024 года, однако, как выяснилось в ходе проверки, этого не произошло.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании администрации «принять меры по расселению жителей аварийного многоквартирного дома».

Сегодня, 21 октября, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что суд встал на сторону надзорного ведомства.

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